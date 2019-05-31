Путин присвоил аэропорту Шереметьево имя Пушкина, Домодедово - Ломоносова

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил московскому аэропорту Шереметьево имя русского поэта Александра Пушкина, аэропорту Домодедово — ученого Михаила Ломоносова, а аэропорту Внуково — авиаконструктора Андрея Туполева. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим же указом имена известных деятелей культуры, науки и искусства получил еще 41 аэропорт России. Все исторические деятели, чьи имена даны воздушным гаваням, имеют «особые заслуги перед Отечеством», подчеркивается в указе президента, пишет РБК.

Так, например, международный аэропорт Анапы получил имя летчика-испытателя Владимира Коккинаки, международный аэропорт Астрахани — имя художника Бориса Кустодиева, аэропорт Магадана — имя поэта Владимира Высоцкого, Мурманска — императора Николая II, Пензы — литературного критика Виссариона Белинского, Якутска — ученого-филолога и писателя Платона Ойунского.

Имена исторических деятелей для аэропортов России выбирали на конкурсе «Великие имена России», в рамках которого граждане могли проголосовать за понравившиеся варианты. Конкурс проходил осенью 2018 года.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 31 мая.