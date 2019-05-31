В Армении байопик об Элтоне Джоне покажут без сцен с наркотиками и гей-сексом

PanARMENIAN.Net - В России вырезали несколько фрагментов из биографического фильма о музыканте Элтоне Джоне «Рокетмен». Из киноленты убрали эпизоды, в которых присутствуют поцелуи и постельные сцены с геями, а также те фрагменты, где есть наркотики, пишет Lenta.ru.

Как PanARMENIAN.Net сообщили в ереванском кинотеатре «КиноПарк», в Армении фильм покажут также без упомянутых сцен. Представитель кинотеатра отметил, что Армения получает фильм из РФ, а это означает, что до армянского зрителя он дойдет в том же состоянии, что и до российского.

Сам Элтон Джон настаивал, чтобы в фильме осталось все без изменений. Певец признался, что некоторые компании обращались к нему с предложением смягчить ленту, чтобы снизить возрастной ценз, на что Элтон ответил: «Но я не вел жизнь, которой можно присвоить рейтинг «13 плюс». Я не хотел, чтобы картина была наполнена наркотиками и сексом, но все знают, что у меня было много и того, и другого в 70-х и 80-х годах».

В Армении лента выйдет в широкий прокат 6 июня.