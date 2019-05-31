В Ереване прошла жеребьевка чемпионата Европы по футболу среди юношей

PanARMENIAN.Net - 31 мая в Ереване состоялась жеребьевка чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет.

Участие в церемонии жеребьевки финальной части турнира, которая пройдет с 14 по 27 июля в Армении, приняли игроки сборной Армении Генрих Мхитарян и Маркос Пиззелли.

Восемь сборных, квалифицировавшихся в финальный турнир, были разделены на две группы. В группе А выступят команды Армении, Португалии, Италии и Испании, а в квартете В сыграют команды Чехии, Ирландии, Норвегии и Франции, пишет Sport24.

Действующим чемпионом Европы U19 является сборная Португалии, которая в 2018 году в финале обыграла итальянцев (4:3, дополнительное время).