Аэропорту Симферополя присвоено имя Айвазовского

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил международному аэропорту Симферополь имя художника Ивана Айвазовского.

«Присвоение международному аэропорту Симферополь имени Ивана Константиновича Айвазовского для нас очень важное событие. Торжественная церемония, посвященная присвоению имени И.К. Айвазовского, состоится в аэропорту в ближайшее время», - говорится в официальном комментарии аэропорта.

На церемонии, в том числе, будут представлены проекты новых элементов, которые в скором будущем появятся на территории аэровокзала и будут знакомить посетителей с личностью художника и его творчеством. Отмечается, что специальные сюрпризы ждут и вылетающих из аэропорта пассажиров.

Этим же указом Путина имена известных деятелей культуры, науки и искусства получили еще 43 аэропорта России. Все исторические деятели, чьи имена даны воздушным гаваням, имеют «особые заслуги перед Отечеством», подчеркивается в указе президента.

Имена исторических деятелей для аэропортов России выбирали на конкурсе «Великие имена России», в рамках которого граждане могли проголосовать за понравившиеся варианты. Конкурс проходил осенью 2018 года.За художника проголосовало 133,1 тысяч человек.