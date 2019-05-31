Чехия завершила ратификацию соглашения Армения-ЕС
31 мая 2019 - 18:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Чешская Республика завершила процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министерства иностранных дел Республики Армения Анна Нагдалян, ссылаясь на посольство РА в Чехии.
Ранее Словакия ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.
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