Чехия завершила ратификацию соглашения Армения-ЕС

PanARMENIAN.Net - Чешская Республика завершила процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министерства иностранных дел Республики Армения Анна Нагдалян, ссылаясь на посольство РА в Чехии.

Ранее Словакия ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.