Захват заложников в Цюрихе: Трое убитых
31 мая 2019 - 18:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Трое человек погибли в результате захвата заложников в квартире на юго-западе Цюриха, сообщила швейцарская полиция.
Вооруженный мужчина, имя которого не называется, захватил двух женщин около пяти утра 31 мая. Полиция приехала по вызову соседа, который слышал женские крики и мольбы о помощи. В течение трех часов полицейские вели переговоры с захватчиком через окно. Он заявил, что удерживает двоих заложниц и угрожал убить их, если полиция не уедет, пишет BBC.
Команда переговорщиков продолжала контакты с вооруженным мужчиной, и в итоге около 8:00 он согласился сдаться в течение 10 минут. Однако тут же в квартире началась стрельба. Полиция ворвалась в помещение и обнаружила там 60-летнего мужчину и двух женщин, 34 и 38 лет, в критическом состоянии. Все трое скончались от ран на месте. В квартире найден и пистолет.
Пока неясно, был ли найденный в квартире мужчина захватчиком, и был ли он родственником двоих других жертв, сообщила пресс-секретарь полиции Юдит Хёдль.
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