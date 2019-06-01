В Ереване открылась художественная ярмарка Armenia Art Fair
1 июня 2019 - 11:22 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване, в центре «Ереван Экспо», 31 мая состоялось открытие армянской художественной ярмарки Armenia Art Fair, генеральным спонсором которой в 2019 году является Америабанк.
В Armenia Art Fair принимают участие представители 30 галерей и кураторы из стран Кавказа, Европы, Ближнего Востока и США.
Америабанк присоединился к Armenia Art Fair 2019 в качестве генерального спонсора, имея цель ознакомить армянское общество с произведениями современного искусства и стимулировать развитие искусства в Армении и регионе, сообщает пресс-служба банка.
В рамках культурной программы Art Fair Неделя искусства с 25 мая в Ереване стартовал ряд мероприятий, связанных с искусством, которые продлятся до 2 июня включительно. После официального открытия Art Fair с 31 мая по 3 июня в центре «Ереван Экспо» будут представлены экспозиции современного искусства как со стороны местных, так и международных галерей.
В рамках программы стартовали также различные мероприятия, в том числе, ряд бесед об искусстве Night Owl (Ночная сова), в ходе которых директор бизнес-исследований в сфере искусства Лондонского университета искусства Sotheby, доктор Ян Робертсон прочтет лекции о новом искусстве и рынках. Мероприятия будут сопровождены звуковыми перфомансами и другими интересными инициативами.
Америабанк – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг, и лидер банковского сектора Армении по всем основным показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль и капитал).
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