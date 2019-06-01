Делегация парламента Армении поедет в Варшаву
1 июня 2019 - 12:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Возглавляемая председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном делегация 3-5 июня будет находиться в Варшаве для участия в 4-м саммите спикеров парламентов государств Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщает пресс-служба парламента РА.
Предусмотрено выступление Арарата Мирзояна на саммите. Также он в рамках визита проведет встречу с маршалеком (спикером) Сейма Польши Мареком Кухчиньским.
В составе армянской делегации – председатель постоянной комиссии НС по внешним связям Рубен Рубинян.
Самое значимое
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Apple планирует отказаться от iTunes Ожидается, что обновление произойдет вместе с выходом новой операционной системы для Mac — macOS 10.15.
Трамп готовится к началу предвыборной кампании Митинг пройдет на территории спортивно-развлекательного комплекса Эмвей-центр, вмещающего 20 тысяч посетителей.
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.
В США чиновник открыл огонь в городской администрации: 12 человек погибли В результате стрельбы, открытой служащим городской администрации в штате Вирджиния, погибли как минимум 12 человек, включая самого преступника.