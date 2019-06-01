Делегация парламента Армении поедет в Варшаву

PanARMENIAN.Net - Возглавляемая председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном делегация 3-5 июня будет находиться в Варшаве для участия в 4-м саммите спикеров парламентов государств Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщает пресс-служба парламента РА.

Предусмотрено выступление Арарата Мирзояна на саммите. Также он в рамках визита проведет встречу с маршалеком (спикером) Сейма Польши Мареком Кухчиньским.

В составе армянской делегации – председатель постоянной комиссии НС по внешним связям Рубен Рубинян.