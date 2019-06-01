В США чиновник открыл огонь в городской администрации: 12 человек погибли
1 июня 2019 - 11:03 AMT
PanARMENIAN.Net - В городе Вирджиния Бич на востоке США местный чиновник вечером 31 мая открыл беспорядочную стрельбу в здании городской администрации, убив как минимум 12 человек. Еще шестеро получили ранения.
Прибывшие на место происшествия полицейские вступили в перестрелку с преступником. При этом пуля попала в одного из них. От смерти полицейского спас бронежилет. Сам нападающий получил смертельное ранение, пишет Deutsche Welle.
На данный момент ничего неизвестно о мотивах преступника. По словам начальника местной полиции Джеймса Сервера, «у следствия сейчас имеется больше вопросов, чем ответов».
В связи с инцидентом местный телеканал WAVY сообщил, что 30 мая служащий городской администрации, долгие годы проработавший в своей должности, был уволен. Однако Сервера опроверг эту информацию.
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