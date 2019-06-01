Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
1 июня 2019 - 11:10 AMT
PanARMENIAN.Net - 1 июня, около 07:30 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в юго-восточном направлении (Мартуни) линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий срочной службы Сипан Сержикович Мелконян, 2000 г.р.. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны НКР.
Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.
4 мая, около 16:05, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в юго-восточном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск, вследствие стрельбы ВС Азербайджана огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы Аганик Гарникович Зороглян (1998 г.р.).
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