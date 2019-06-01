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Путин и Медведев поздравили Пашиняна с днем рождения

Путин и Медведев поздравили Пашиняна с днем рождения
1 июня 2019 - 16:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министру Армении Николу Пашиняну поздравительные послания в связи с днем его рождения направили президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА

«Примите искренние поздравления по случаю вашего дня рождения. От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию союзнических отношений между Россией и Арменией, а также партнерского взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов», - говорится в послании Путина.

«Хотел бы отметить ваше постоянное внимание к вопросам развития отношений дружбы, партнерства и союзничества, связывающих Россию и Армению. Укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, успешно реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке и культуре. Углубляется интеграционное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

Убежден, что активная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему расширению практической кооперации, продвижению новых взаимовыгодных инициатив в различных областях. Это в полной мере отвечает долгосрочным интересам наших стран.

Желаю вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей ответственной деятельности», - отметил Медведев.

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