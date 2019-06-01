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Трамп готовится к началу предвыборной кампании

Трамп готовится к началу предвыборной кампании
1 июня 2019 - 12:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп 18 июня официально объявит о старте своей предвыборной кампании по переизбранию на пост главы государства в 2020 году. Официальное заявление по этому поводу будет сделано на «историческом митинге» в Орландо в штате Флорида, написал Трамп в своем микроблоге в Twitter вечером 31 мая.

Он сообщил, что вместе с ним на мероприятии будут первая леди Мелания и вице-президент Майк Пенс с супругой Карен. Митинг пройдет на территории спортивно-развлекательного комплекса Эмвей-центр, вмещающего 20 тысяч посетителей, пишет Deutsche Welle.

72-летний Трамп уже давно не скрывает своего намерения добиться переизбрания на президентских выборах 2020 года. Он регулярно выступает перед тысячами сторонников на митингах под лозунгом «Сделаем Америку снова великой!»

От Демократической партии на пост президента США претендуют более 20 политиков. Однако в Республиканской партии бросить вызов Трампу пока готов лишь бывший губернатор штата Массачусетс Бил Уэлд, у которого, по мнению экспертов, практически нет шансов.

Среди республиканцев рейтинг Трампа составляет почти 90 процентов, в целом же по стране - лишь 41 процент. Это меньше, чем имели пять его предшественников на тот же момент пребывания у власти. Среди демократов наилучшие шансы на победу пока у бывшего вице-президента США - 76-летнего Джо Байдена.

Наблюдатели, однако, призывают не переоценивать значимость социологических опросов, проводимых столь задолго до начала праймериз в феврале 2020 года.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Трамп начинает кампанию по переизбранию на пост президента США
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