Трамп готовится к началу предвыборной кампании
1 июня 2019 - 12:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп 18 июня официально объявит о старте своей предвыборной кампании по переизбранию на пост главы государства в 2020 году. Официальное заявление по этому поводу будет сделано на «историческом митинге» в Орландо в штате Флорида, написал Трамп в своем микроблоге в Twitter вечером 31 мая.
Он сообщил, что вместе с ним на мероприятии будут первая леди Мелания и вице-президент Майк Пенс с супругой Карен. Митинг пройдет на территории спортивно-развлекательного комплекса Эмвей-центр, вмещающего 20 тысяч посетителей, пишет Deutsche Welle.
72-летний Трамп уже давно не скрывает своего намерения добиться переизбрания на президентских выборах 2020 года. Он регулярно выступает перед тысячами сторонников на митингах под лозунгом «Сделаем Америку снова великой!»
От Демократической партии на пост президента США претендуют более 20 политиков. Однако в Республиканской партии бросить вызов Трампу пока готов лишь бывший губернатор штата Массачусетс Бил Уэлд, у которого, по мнению экспертов, практически нет шансов.
Среди республиканцев рейтинг Трампа составляет почти 90 процентов, в целом же по стране - лишь 41 процент. Это меньше, чем имели пять его предшественников на тот же момент пребывания у власти. Среди демократов наилучшие шансы на победу пока у бывшего вице-президента США - 76-летнего Джо Байдена.
Наблюдатели, однако, призывают не переоценивать значимость социологических опросов, проводимых столь задолго до начала праймериз в феврале 2020 года.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
Apple планирует отказаться от iTunes Ожидается, что обновление произойдет вместе с выходом новой операционной системы для Mac — macOS 10.15.
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.
Делегация парламента Армении поедет в Варшаву Предусмотрено выступление Арарата Мирзояна на саммите
Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом Владельцы прав на персонажа выбирали между Паттинсоном и другим британцев, звездой фильмов о людях икс, Николасом Холтом