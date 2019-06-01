В Арцахе прошли тактические батальонные военные учения
1 июня 2019 - 17:15 AMT
PanARMENIAN.Net - На полигоне «Тигранакерт» Армии обороны Республики Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) 31 мая состоялся этап боевой стрельбы батальонных тактических военных учений, проведенных с одним из усиленных подразделений находящейся под командованием полковника Ашота Агаджаняна воинской части. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Арцаха.
За учениями, помимо командного состава соединения, наблюдал также министр обороны, командующий АО Арцаха генерал-майор Карен Абрамян.
До старта этапа боевой стрельбы участвующие в учениях силы были приведены в высокую степень боевой готовности и в установленные сроки, без нарушений, заняли условные районы боевого предназначения.
В ходе огневого этапа тактических учений личный состав эффективно осуществил оборонительные и наступательные действия, применив также ряд актуальных вооружений и новых тактических подходов, пресек продвижение условного противника, после чего, перейдя в контрнаступление, восстановил передовую.
«Продемонстрированные личным составом четкие и гармоничные действия позволяют выразить уверенность, что, помимо теоретических знаний, военнослужащие обладают необходимыми профессиональными навыками и готовы при необходимости также в реальных боевых условиях продемонстрировать силу своего кулака и держать неприступными границы родины», - говорится в сообщении Минобороны НКР.
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