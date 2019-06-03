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Регулярные рейсы из Еревана в Тегеран откроются 24 июня

Регулярные рейсы из Еревана в Тегеран откроются 24 июня
3 июня 2019 - 11:58 AMT

PanARMENIAN.Net - С 15 июня Armenia Airways открывает регулярные рейсы Ереван-Тегеран-Ереван. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам, а с 24 июня - ежедневно.

Билет в одну сторону стоит 69 000 драм (144 доллара).

Регулярные рейсы в Армении выполняет также «Авиокомпана Армения».

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