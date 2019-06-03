Регулярные рейсы из Еревана в Тегеран откроются 24 июня
3 июня 2019 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - С 15 июня Armenia Airways открывает регулярные рейсы Ереван-Тегеран-Ереван. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.
Рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам, а с 24 июня - ежедневно.
Билет в одну сторону стоит 69 000 драм (144 доллара).
Регулярные рейсы в Армении выполняет также «Авиокомпана Армения».
Самое значимое
Долг по состоянию на март составил 5.448 миллиардов долларов.
Если за первые 3 месяца 2018 года Армению посетило 346 458 туристов, то за отчетный период текущего года этот показатель составил 364 489.
Отмечается, что новая программа строится на новом видении правительства Армении после бархатной революции весной 2018 года и воплощает волю к реформам
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