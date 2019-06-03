Израиль нанес 2 ракетных удара по Сирии
3 июня 2019 - 11:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Израиль нанес второй военно-воздушный удар за последние сутки по целям в Сирии. Об этом сообщают государственные сирийские СМИ.
В районе провинции Хомс нападению подвергся военный аэродром, один военнослужащий погиб, двое получили ранения. Поражен склад с боеприпасами. Источники в сирийской армии утверждают, что им удалось перехватить две израильские ракеты, пишет Deutsche Welle.
Утром того же дня ВВС Израиля нанесли ракетные удары по базам сирийской армии в окрестностях Дамаска. В результате погибли трое сирийских солдат, еще семеро были ранены.
По сообщению сирийского телевидения, ПВО страны «отразили атаку врага». Оппозиционная группировка «Сирийский наблюдательный совет по правам человека» (SOHR) сообщила, что израильские ракеты поразили склады и позиции, которыми пользуются сирийская армия, а также бойцы из Ирана и ливанского радикального движения «Хезболлах».
Израильские военные подтвердили факт ударов, указав, что они были нанесены в ответ на выпущенные 1 июня две ракеты по аннексированным Израилем Голанским высотам. Представитель израильской армии отметил, что пока неясно, кто именно выпустил ракеты по Голанам, однако Израиль считает, что ответственность за случившееся несет Сирия, поскольку ракеты были выпущены с ее территории.
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