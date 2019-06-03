// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Израиль нанес 2 ракетных удара по Сирии

Израиль нанес 2 ракетных удара по Сирии
3 июня 2019 - 11:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Израиль нанес второй военно-воздушный удар за последние сутки по целям в Сирии. Об этом сообщают государственные сирийские СМИ.

В районе провинции Хомс нападению подвергся военный аэродром, один военнослужащий погиб, двое получили ранения. Поражен склад с боеприпасами. Источники в сирийской армии утверждают, что им удалось перехватить две израильские ракеты, пишет Deutsche Welle.

Утром того же дня ВВС Израиля нанесли ракетные удары по базам сирийской армии в окрестностях Дамаска. В результате погибли трое сирийских солдат, еще семеро были ранены.

По сообщению сирийского телевидения, ПВО страны «отразили атаку врага». Оппозиционная группировка «Сирийский наблюдательный совет по правам человека» (SOHR) сообщила, что израильские ракеты поразили склады и позиции, которыми пользуются сирийская армия, а также бойцы из Ирана и ливанского радикального движения «Хезболлах».

Израильские военные подтвердили факт ударов, указав, что они были нанесены в ответ на выпущенные 1 июня две ракеты по аннексированным Израилем Голанским высотам. Представитель израильской армии отметил, что пока неясно, кто именно выпустил ракеты по Голанам, однако Израиль считает, что ответственность за случившееся несет Сирия, поскольку ракеты были выпущены с ее территории.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Израиль вновь нанес удар по Сирии
 Самое значимое
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Еще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-ДамаЕще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
10 млн человек подписали петицию с требованием объявить Трампу импичмент
Израиль перехватил десятки выпущенных из сектора Газа ракет
В Таиланде короновали короля Раму Х: Его корона весит 7.3 кг
Уровень потребления алкоголя в мире за 27 лет вырос на 70%
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
Ван Дейк признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов Прошедшая неделя Лиги чемпионов включила в себя единственный матч – финал турнира: «Ливерпуль» играл против лондонского «Тоттенхэма».
Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном без предусловий «Мы готовы вести диалог с Ираном без предварительных условий. Мы готовы сесть за стол переговоров», - заявил Помпео на пресс-конференции в Швейцарии
В Финляндии запретили шиповник Запрет на выращивание этого вида шиповника начнет действовать только после трехлетнего переходного периода