В Финляндии запретили шиповник

PanARMENIAN.Net - Власти Финляндии внесли шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредоносных видов растений, запретив тем самым его импорт и продажу. Об этом сообщило Министерство сельского и лесного хозяйства страны.

Там добавили, что запрет на выращивание этого вида шиповника начнет действовать только после трехлетнего переходного периода. Его собираются ликвидировать в парках, садах, у водоемов. По словам специалистов, Rosa rugosa быстро распространяется у берега моря и замещает всю типичную для этой местности растительность. Вместе с ним вредоносным признали люпин многолистный, горец сахалинский и другие, пишет Lenta.ru.

При этом бороться с шиповником в целом в Финляндии не собираются — лишь с одним из его видов.

Кроме того, правительство страны запретило содержание, рекламу и продажу волкособов — гибридов волка и собаки. В настоящее время в стране насчитывается около тысячи таких животных.