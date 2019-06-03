В Финляндии запретили шиповник
3 июня 2019 - 13:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Финляндии внесли шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредоносных видов растений, запретив тем самым его импорт и продажу. Об этом сообщило Министерство сельского и лесного хозяйства страны.
Там добавили, что запрет на выращивание этого вида шиповника начнет действовать только после трехлетнего переходного периода. Его собираются ликвидировать в парках, садах, у водоемов. По словам специалистов, Rosa rugosa быстро распространяется у берега моря и замещает всю типичную для этой местности растительность. Вместе с ним вредоносным признали люпин многолистный, горец сахалинский и другие, пишет Lenta.ru.
При этом бороться с шиповником в целом в Финляндии не собираются — лишь с одним из его видов.
Кроме того, правительство страны запретило содержание, рекламу и продажу волкособов — гибридов волка и собаки. В настоящее время в стране насчитывается около тысячи таких животных.
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