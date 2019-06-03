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Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном без предусловий

Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном без предусловий
3 июня 2019 - 14:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий.

«Мы готовы вести диалог с Ираном без предварительных условий. Мы готовы сесть за стол переговоров», - заявил Помпео на пресс-конференции в Швейцарии, пишет РИА Новости.

При этом Помпео отметил, что США продолжат противостоять «злонамеренной политике» Тегерана и готовы начать диалог, когда Иран «придет к выводу, что хочет вести себя как нормальное государство».

За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является изменение поведения Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Помпео: США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий
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