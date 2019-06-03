Ван Дейк признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

PanARMENIAN.Net - Защитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций.

Прошедшая неделя Лиги чемпионов включила в себя единственный матч – финал турнира: «Ливерпуль» играл против лондонского «Тоттенхэма».

В традиционную четверку лучших игроков, помимо ван Дейка, попали еще три футболиста «Ливерпуля»: нападающий Мохамед Салах, вратарь Алисон Бекер и нападающий Дивок Ориги, пишет «Интерфакс».

Матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» прошел в Мадриде 1 июня. Результат встречи – 2:0 в пользу «Ливерпуля». Уже на первой минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма» за игру рукой. 11-метровый удар на второй минуте реализовал Мохамед Салах. На 87-й минуте ворота соперника из пределов штрафной поразил Дивок Ориги.

«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл главный клубный турнир Европы. В 1977, 1978, 1981, 1984 годы он выиграл Кубок чемпионов, в 2005 и 2019 годы – Лигу чемпионов.