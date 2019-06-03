Ван Дейк признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов
3 июня 2019 - 16:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Защитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций.
Прошедшая неделя Лиги чемпионов включила в себя единственный матч – финал турнира: «Ливерпуль» играл против лондонского «Тоттенхэма».
В традиционную четверку лучших игроков, помимо ван Дейка, попали еще три футболиста «Ливерпуля»: нападающий Мохамед Салах, вратарь Алисон Бекер и нападающий Дивок Ориги, пишет «Интерфакс».
Матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» прошел в Мадриде 1 июня. Результат встречи – 2:0 в пользу «Ливерпуля». Уже на первой минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма» за игру рукой. 11-метровый удар на второй минуте реализовал Мохамед Салах. На 87-й минуте ворота соперника из пределов штрафной поразил Дивок Ориги.
«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл главный клубный турнир Европы. В 1977, 1978, 1981, 1984 годы он выиграл Кубок чемпионов, в 2005 и 2019 годы – Лигу чемпионов.
Самое значимое
«Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в матче в Баку, но после обсуждения этого вопроса с игроком и его семьей решили, что он не поедет с нами», - говорится в заявлении «Арсенала».
«Я не знаю о причине проблемы между двумя странами, но мы сделаем все, чтобы Мхитарян отправился в Баку. Он хорошо сыграл в последней игре «Арсенала», - сказал тренер
«В Азербайджане прошло много крупных спортивных мероприятий, в которых принимали участие армянские спортсмены. Спорт и политика отделены друг от друга», – отметила пресс-секретарь МИД
Голландский клуб расторг арендное соглашение с 29-летним футболистом после его отказа выходить на замену в матТаким образом армянский игрок вернется в турецкий «Бешикташ», у которого «Виллем II» арендовал его в августе 2018 годаче 27-го тура Эредивизи с «Фортуной» (3:2)
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Дагестанцев заподозрили в похищении останков Хаджи-Мурата из Азербайджана Останки якобы были захоронены в райцентре Хунзах в Дагестане.
Сирийская армия возобновила наступление Атаку возглавляло элитное формирование «Силы тигра»
Борис Джонсон начал борьбу за пост премьера Великобритании «Теперь настало время поверить в самих себя и в то, что мы можем сделать, и вот почему я готов стать лидером Консервативной партии», - заявил Джонсон
ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.