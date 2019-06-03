ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана
3 июня 2019 - 16:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 4 июня проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, на участке юго-восточнее города Мартуни. Об этом сообщает пресс-служба МИД Арцаха.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевой помощник личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).
С противоположной стороны границы наблюдение будут осуществлять личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, его полевой помощник Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
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