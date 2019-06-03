// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Сирийская армия возобновила наступление

Сирийская армия возобновила наступление
3 июня 2019 - 17:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Сирийская арабская армия взяла под контроль населенный пункт Аль-Касабия после возобновления наступления в провинции Хама.

Атаку возглавляло элитное формирование «Силы тигра». Штурм начинался с позиций ранее взятого города Кафр-Набуда, пишет Lenta.ru со ссылкой на Al Masdar News.

Отмечается, что основная задача армии — обезопасить территорию вокруг этого ключевого города. Также подчеркивается, что этот маневр стал первым за последние восемь дней.

30 мая сообщалось, что правительственные войска Сирии остановлены до получения дальнейших указаний.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Сирийская армия успешно возобновила наступление
 Самое значимое
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Еще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-ДамаЕще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
10 млн человек подписали петицию с требованием объявить Трампу импичмент
Израиль перехватил десятки выпущенных из сектора Газа ракет
В Таиланде короновали короля Раму Х: Его корона весит 7.3 кг
Уровень потребления алкоголя в мире за 27 лет вырос на 70%
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
Ван Дейк признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов Прошедшая неделя Лиги чемпионов включила в себя единственный матч – финал турнира: «Ливерпуль» играл против лондонского «Тоттенхэма».
В Финляндии запретили шиповник Запрет на выращивание этого вида шиповника начнет действовать только после трехлетнего переходного периода
Папа Римский попросил прощения у цыган Сотни тысяч цыган погибли во время Холокоста.