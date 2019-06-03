Сирийская армия возобновила наступление
3 июня 2019 - 17:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Сирийская арабская армия взяла под контроль населенный пункт Аль-Касабия после возобновления наступления в провинции Хама.
Атаку возглавляло элитное формирование «Силы тигра». Штурм начинался с позиций ранее взятого города Кафр-Набуда, пишет Lenta.ru со ссылкой на Al Masdar News.
Отмечается, что основная задача армии — обезопасить территорию вокруг этого ключевого города. Также подчеркивается, что этот маневр стал первым за последние восемь дней.
30 мая сообщалось, что правительственные войска Сирии остановлены до получения дальнейших указаний.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.
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