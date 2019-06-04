Кинорежиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар»
4 июня 2019 - 09:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Совет управляющих Американской академии киноискусств принял решение вручить кинорежиссеру Дэвиду Линчу почетную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).
Дэвид Линч - представитель американского независимого кино, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф. За свою долгую карьеру снял всего 10 полнометражных картин, и многие из них, такие как «Человек-слон» (The Elephant Man, 1980), «Синий бархат» (Blue Velvet, 1986), «Дикие сердцем» (Wild at Heart, 1990), стали классикой кино. Кинокритики указывают, что Линч во многом предвосхитил появление таких феноменов в кино, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и братья Коэны. Но наибольшую популярность у широкой публики Линч снискал после выхода мистического сериала «Твин Пикс» (Twin Peaks, 1990-1991).
Также было решено удостоить почетной награды за вклад в кино итальянского режиссера Лину Вертмюллер и американского актера Уэса Стьюди, а актрису Джину Дэвис - награды им. Джина Хершолта, вручаемой за выдающийся вклад в дело гуманизма, пишет ТАСС.
Вручение наград состоится на специальной церемонии в Лос-Анджелесе в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center 27 октября.
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