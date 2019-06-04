В Британии сладости и газировку начнут продавать в устрашающей упаковке
4 июня 2019 - 10:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Сладости, чипсы и газированные напитки в Соединенном Королевстве могут начать продаваться в такой же устрашающей упаковке, как сигареты.
Для борьбы с эпидемией ожирения их ведущие производители - крупные продовольственные бренды будут вынуждены отказаться от своего яркого дизайна. Вместо этого они будут должны использовать унифицированную однообразную форму, предназначенную для «отталкивания потребителей», пишет «Российская газета» со ссылкой на The Daily Mail.
Скорее всего, речь идет о зеленовато-коричневом цвете, выбранном за его устрашающий вид, который можно увидеть на пачках сигарет, продаваемых в Британии.
Эти планы представителей британской медицинской ассоциации были поддержаны леди Салли Дэвис, главным медицинским инспектором Англии, которая хочет, чтобы они стали частью ее программы по борьбе с ожирением. «Эти предложения были извлечены из уроков борьбы с табаком и могут стать частью решения проблемы ожирения в нашей стране», - заявила Дэвис.
В свою очередь Саймон Стивенс, исполнительный директор Национальной медицинской ассоциации, заявил, что ожирение в Великобритании становится «новым курением».
Предложения Института исследований государственной политики, влиятельного аналитического центра, также включают: введение налога на сахар, безалкогольные напитки, сладости и пирожные, а также на молочные коктейли; запрет на дневную телевизионную рекламу нездоровой пищи, сладостей, безалкогольных напитков и обработанной пищи; бесплатные фрукты для учеников школ и запрет на магазины быстрого питания в пределах 160 метров от школьных ворот; повышение возраста для покупки сигарет с 18 лет до 21 года.
Участники кампании за здоровый образ жизни также призвали убрать изображения героев популярных в Британии мультфильмов с упаковок нездоровой пищи (сладости, чипсы и т.д.), предназначенной для детей.
По мнению авторов документа, который может вскоре поступить в парламент, ограничения на нездоровую пищу и напитки в виде обычной обертки и рекламы на телевидении уменьшат количество сердечных приступов и таких заболеваний, как диабет и рак. Они полагают, что подобные запреты будут стимулировать потребителей покупать яблоко или банан вместо Twix, батончика Mars, Kit Kat, чипсов или Doritos.
Также авторы документа апеллируют к тому, что ограничения на табачную рекламу, обычную упаковку и запрет на курение в общественных местах значительно сократили число курильщиков в стране. Они утверждают, что подобные меры в отношении нездоровой пищи уменьшат потребление сахара.
Согласно действующим в Британии законам, сигареты продаются в стандартизированной зеленой упаковке с графическими предупреждениями, такими как «Убийство» и «Рак».
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