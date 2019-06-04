// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Пражский суд разрешил экстрадицию в Армению племянника Сержа Саргсяна

Пражский суд разрешил экстрадицию в Армению племянника Сержа Саргсяна
4 июня 2019 - 10:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Пражский городской суд разрешил экстрадицию в Армению Нарека Саргсяна, племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

Окончательное решение об экстрадиции должна принять министр юстиции Чехии Мария Бенешова, пишет Tyden.cz.

Различные подразделения Полиции, а также Национальное центральное бюро Интерпола в Армении при сотрудничестве с правоохранительными структурами ряда европейских стран и Интерполом в результате масштабных оперативно-розыскных работ 6 декабря в Праге обнаружили Нарека Александровича Саргсяна, находящегося в международном розыске. Он предъявил фальшивый паспорт гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса.

Нарек Саргсян – сын брата Сержа Саргсяна Александра, обвиняется в похищении человека, незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков, хищении картин Сарьяна.

Ссылки по теме:
http://tyden.cz/rubriky/domaci/cesko-muze-vydat-synovce-exprezidenta-do-armenie_523739.html
Tyden.cz: Česko může vydat synovce exprezidenta do Arménie
 Самое значимое
Сопредседатели МГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в ближайшее времяСопредседатели МГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в ближайшее время
Сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации
Армения отмечает День первой республикиАрмения отмечает День первой республики
28 мая 1918 года после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) на территории Восточной Армении была провозглашена независимая Республика Армения
Пашинян провел краткую встречу с Алиевым в БрюсселеПашинян провел краткую встречу с Алиевым в Брюсселе
Никол Пашинян заявил о важности вернуть Нагорный Карабах за стол переговоров
МИД НКР: Соглашение 1994-го остается правовой основой сохранения режима прекращения огняМИД НКР: Соглашение 1994-го остается правовой основой сохранения режима прекращения огня
Соглашение от 12 мая 1994 года имеет ключевое значение, так как положило конец развязанной азербайджанскими властями войне, перевело конфликт в политико-дипломатическое русло
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 250 раз
Дороги в Армении полностью проходимы: Ларс открыт
Пайлан: Вопрос о Геноциде армян должен быть в повестке парламента Турции
Горсовет испанского Бургоса признал Геноцид армян
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Генпрокуратура РА: В Армении никто не разыскивается по делу об убийстве экс-спецназовца в РФ Она отметила, что от правоохранительных органов России не было получено соответствующего заявления.
В Британии сладости и газировку начнут продавать в устрашающей упаковке Для борьбы с эпидемией ожирения их ведущие производители - крупные продовольственные бренды будут вынуждены отказаться от своего яркого дизайна
Кинорежиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар» Вручение награды состоится на специальной церемонии в Лос-Анджелесе 27 октября
Дагестанцев заподозрили в похищении останков Хаджи-Мурата из Азербайджана Останки якобы были захоронены в райцентре Хунзах в Дагестане.