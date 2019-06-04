Пражский суд разрешил экстрадицию в Армению племянника Сержа Саргсяна

PanARMENIAN.Net - Пражский городской суд разрешил экстрадицию в Армению Нарека Саргсяна, племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

Окончательное решение об экстрадиции должна принять министр юстиции Чехии Мария Бенешова, пишет Tyden.cz.

Различные подразделения Полиции, а также Национальное центральное бюро Интерпола в Армении при сотрудничестве с правоохранительными структурами ряда европейских стран и Интерполом в результате масштабных оперативно-розыскных работ 6 декабря в Праге обнаружили Нарека Александровича Саргсяна, находящегося в международном розыске. Он предъявил фальшивый паспорт гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса.

Нарек Саргсян – сын брата Сержа Саргсяна Александра, обвиняется в похищении человека, незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков, хищении картин Сарьяна.