Пражский суд разрешил экстрадицию в Армению племянника Сержа Саргсяна
4 июня 2019 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Пражский городской суд разрешил экстрадицию в Армению Нарека Саргсяна, племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.
Окончательное решение об экстрадиции должна принять министр юстиции Чехии Мария Бенешова, пишет Tyden.cz.
Различные подразделения Полиции, а также Национальное центральное бюро Интерпола в Армении при сотрудничестве с правоохранительными структурами ряда европейских стран и Интерполом в результате масштабных оперативно-розыскных работ 6 декабря в Праге обнаружили Нарека Александровича Саргсяна, находящегося в международном розыске. Он предъявил фальшивый паспорт гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса.
Нарек Саргсян – сын брата Сержа Саргсяна Александра, обвиняется в похищении человека, незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков, хищении картин Сарьяна.
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