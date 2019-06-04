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СМИ: Подозреваемые в убийстве российского спецназовца оказались армянами

СМИ: Подозреваемые в убийстве российского спецназовца оказались армянами
4 июня 2019 - 11:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Подозреваемый в убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан. Об этом сообщил отец погибшего Алексей Белянкин. По его словам, в убийстве подозреваются армяне.

«Я сегодня общался с представителями Следственного комитета, которые работали на месте. Они мне сказали, что все подозреваемые установлены, один задержан, с ним сейчас работает следствие. Большинство фигурантов уехало в Армению. Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно», — заявил отец погибшего Алексей Белянкин, пишет РБК.

В пресс-службе Следственного комитета информацию не прокомментировали.

Никита Белянкин погиб в деревне Путилково в Красногорском районе Подмосковья в ночь на 2 июня. Он вмешался в драку возле бара «БирХаус», где десять человек избивали двоих. Экс-боец спецназа достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, чтобы отвлечь внимание на себя. После этого Белянкина повалили на землю и начали избивать, рассказывает его отец. Бывшему бойцу спецназа удалось вырваться и выстрелить еще несколько раз, после чего один из нападавших ударил его ножом.

Нападавшие скрылись, скорая прибыла на место спустя несколько минут после смерти спецназовца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК). Дело об убийстве Белянкина расследует центральный аппарат СК.

По данным РЕН ТВ, одним из подозреваемых в деле об убийстве является владелец местного бара Григор Оганян. Он покинул Россию 2 июня утренним рейсом и, по некоторым данным, вылетел в Ереван, сообщает телеканал.

Ссылки по теме:
Rbc.ru. Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына
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