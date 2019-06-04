Генпрокуратура РА: В Армении никто не разыскивается по делу об убийстве экс-спецназовца в РФ

PanARMENIAN.Net - В Армении не объявлен розыск в отношении кого-либо по делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в РФ. Об этом PanARMENIAN.Net сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры РА Аревик Хачатрян.

Она отметила, что от правоохранительных органов России не было получено соответствующего заявления.

Ранее российские СМИ писали, что по словам отца погибшего Алексея Белянкина, в убийстве его сына подозреваются армяне.«Я сегодня общался с представителями Следственного комитета, которые работали на месте. Они мне сказали, что все подозреваемые установлены, один задержан, с ним сейчас работает следствие. Большинство фигурантов уехало в Армению. Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно», — заявил отец погибшего.

Никита Белянкин погиб в деревне Путилково в Красногорском районе Подмосковья в ночь на 2 июня. Он вмешался в драку возле бара «БирХаус», где десять человек избивали двоих. Экс-боец спецназа достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, чтобы отвлечь внимание на себя. После этого Белянкина повалили на землю и начали избивать, рассказывает его отец. Бывшему бойцу спецназа удалось вырваться и выстрелить еще несколько раз, после чего один из нападавших ударил его ножом.

Нападавшие скрылись, скорая прибыла на место спустя несколько минут после смерти спецназовца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК). Дело об убийстве Белянкина расследует центральный аппарат СК.