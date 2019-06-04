Forbes: Jay-Z - первый в мире рэпер-миллиардер

PanARMENIAN.Net - Jay-Z стал первым в мире рэпером, состояние которого достигло $1 млрд, пишет Forbes.

При оценке состояния артиста журнал учитывал его доходы и стоимость долей рэпера в нескольких компаниях, а также его расходы, которые предусматривает «образ жизни суперзведы». Итоговые цифры были подтверждены внешними экспертами.

Самым дорогим активом Jay-Z, по оценкам Forbes, стал бренд шампанского Armand de Brignac — $310 млн. Рэперу также принадлежат доли в коньячном бренде D’Ussé ($100 млн), стриминговом сервисе Tidal ($100 млн) и Uber ($70 млн). Среди активов Jay-Z — недвижимость (дома в Ист Хемптоне и Бель-Эйр и пентхаус на Манхэттене, за которые он в совокупности заплатил более $120 млн) и коллекция предметов искусства, которая оценивается в $70 млн. Исполнителю, в частности, принадлежит картина художника Жана-Мишеля Баския «Mecca».

Путь Jay-Z к богатству еще более впечатляет, если учесть, откуда он начинал, отмечает Forbes: прежде чем стать музыкантом, Jay-Z торговал наркотиками. В 1996 году он основал собственный лейбл Roc-A-Fella Records и выпустил дебютный альбом Reasonable Doubt. За время музыкальный карьеры Jay-Z получил 22 престижных премии «Грэмми» и неоднократно входил в рейтинги самых состоятельных исполнителей хип-хопа по версии Forbes.