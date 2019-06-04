Зеленский обсудит стратегию возвращения Крыма с представителями ЕС и НАТО

PanARMENIAN.Net - Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию возвращения Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель. Об этом на брифинге сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

«Не думайте, что эта администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации», — заявила она. Детали до принятия окончательного решения раскрываться не будут, добавила Мендель, пишут «Ведомости».

Зеленский приедет в Брюссель 4 июня. Это будет его первый рабочий зарубежный визит на посту президента. В частности, он встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. В своей речи после церемонии инаугурации он назвал Крым и Донбасс украинскими территориями. До этого он также выражал уверенность в том, что полуостров вернется в состав Украины, хотя, по его словам, этот «путь будет долгим».