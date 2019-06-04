Владелец BitTorrent заплатил за обед с Баффеттом рекордные $4.57 млн

PanARMENIAN.Net - Китайский бизнесмен, основатель криптовалюты Tron и владелец торрент-трекера BitTorrent Джастин Сан заявил о том, что в 2019 году стал победителем благотворительного аукциона за право пообедать с американским миллиардером Уорреном Баффеттом. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

За обед Сан заплатил рекордные $4,57 млн. «Я также приглашаю лидеров рынка технологии блокчейн встретиться с титаном инвестиций. Я надеюсь, что это принесет всем пользу», – добавил он, пишут «Ведомости».

Пятидневный аукцион на eBay, победителем которого стал Сан, завершился 31 мая. Изначально имя победителя не называлось. Все вырученные средства поступят благотворительному фонду The Glide Foundation, который собирает средства для помощи бездомным и сотрудничает с Баффеттом с 2000 года. Выручка от первого составила всего $25 000, а от всех вместе взятых торгов – более $35 млрд. В истории аукциона Сан заплатил рекордную сумму. В 2018 году неизвестный заплатил за обед с миллиардером $3,46 млн. Баффетт рассказывал, что обеды с ним обычно длятся примерно три часа, в ходе которых он обсуждает со своими собеседниками самый широкий круг вопросов. Единственная запретная тема, которая принципиально не обсуждается на обеде, – это будущие инвестиции генерального директора Berkshire Hathaway.

Сан – основатель и владелец многих сервисов и платформ. Он является основателем приложения Peiwo, китайского аналога Snapchat, децентрализованной платформы развлекательного контента Tron, основанной на блокчейне и использующей одноименный токен. Bloomberg со ссылкой на данные CoinMarketCap.com пишет, что Tron является десятой по величине криптовалютой в мире с капитализацией $2,56 млрд. В 2018 г. Сан купил торрент-трекер BitTorrent. В 2017 г. бизнесмен входил в азиатский топ-30 миллионеров моложе 30 лет по версии Forbes.