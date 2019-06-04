Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свою передовую в ходе мониторинга в Арцахе
4 июня 2019 - 14:24 AMT
PanARMENIAN.Net - 4 июня, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, юго-восточнее города Мартуни. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевой помощник личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).
С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшрик, его полевой помощник Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и личный помощник Саймон Тиллер (Великобритания).
Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.
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