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Хачанов - в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Хачанов - в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
4 июня 2019 - 15:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов одержал победу над аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» и вышел в четвертьфинал.

«Это именно то, ради чего я работаю, такими моментами и нужно жить. Выигрывая в таком матче, ты становишься безгранично счастливым. Я благодарен своей команде, своей семье и всем, кто приложил к этому руку», — отметил Хачанов, пишет Championat.com.

Следующим соперником Карена станет четвертая ракетка мира из Австрии Доминик Тим.

«Честно говоря, я пока не думаю об этом. Сперва нужно отдохнуть. В любом случае на такой стадии турнира нет простых соперников. В матче с Тимом я постараюсь сделать всё возможное. Три предыдущих года он добирался минимум до полуфинала, это говорит лишь о том, что он — один из лучших грунтовых игроков тура. Но я постараюсь», — сказал теннисист.

Ранее Доминик и Карен встречались друг с другом лишь однажды. Победу одержал Хачанов.

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