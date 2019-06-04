МИД РА: Армению и Кипр объединяют крепкие цивилизационные связи
4 июня 2019 - 16:33 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках рабочего визита на Кипр министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с председателем Палаты представителей Кипра Деметрисом Силурисом. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Собеседники высоко оценили позитивную динамику в двусторонних отношениях, подчеркнув, что регулярные взаимные визиты и встречи придают новый импульс многостороннему армяно-кипрскому сотрудничеству и стимулированию политической повестки.
«Нас объединяют крепкие цивилизационные связи, в основе которых – вековая дружба наших народов. Наша обязанность – предпринять действенные шаги для еще большего развития отношений между двумя нашими странами и доведения их до значительно более высокого уровня», – отметил Мнацаканян.
В качестве важных направлений сотрудничества собеседники, в числе прочих, выделили сферы туризма, высоких технологий, творческого образования, энергетической безопасности, в которых имеются перспективы расширения сотрудничества – как в двустороннем, так и в трехстороннем формате Армения – Греция – Кипр.
Подчеркнув важность формирования парламентской платформы трехстороннего сотрудничества Армения - Греция - Кипр, стороны выразили надежду, что она может обеспечить необходимые рамки для эффективного развития практического сотрудничества. В связи с этим собеседники с удовлетворением отметили тесное сотрудничество, сформировавшееся в рамках различных международных организаций, в частности совместные усилия по продвижению повестки предупреждения преступления геноцида.
Касаясь отношений Армения - ЕС, Мнацаканян особо подчеркнул Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и отметил важность возможностей сотрудничества с Кипром в рамках этого соглашения.
Мнацаканян и Силурис обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных вопросов.
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