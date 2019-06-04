«Реал» примет 11-летнего сына погибшего экс-игрока клуба
4 июня 2019 - 15:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Сын бывшего игрока «Реала» Хосе Антонио Рейеса продолжит обучение в системе «королевского клуба».
Хосе Рейес Лопес — единственный сын погибшего в аварии футболиста. Он присоединится к «Реалу» в следующем сезоне. 11-летний футболист помог «Леганесу» выиграть чемпионат в своей возрастной категории и стал лучшим бомбардиром турнира, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Sun.
Рейес погиб 1 июня. Футболист попал в ДТП, в котором его машина вылетела с трассы и загорелась. Спортсмену было 35 лет. По информации La Sexta, причиной аварии могло стать превышение скорости. Вместе с Рейесом в автомобиле находились его двоюродные братья — Джонатан Рейес и Хуан Кальдерон. Первый погиб на месте, второго доставили в больницу, где он спустя час скончался от полученных ожогов.
Рейес был воспитанником «Севильи», также полузащитник выступал за «Реал», лондонский «Арсенал», мадридский «Атлетико» и лиссабонскую «Бенфику». Он выигрывал национальные чемпионаты Испании и Англии, дважды становился победителем Лиги Европы с «Атлетико» и трижды — с «Севильей».
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