«Реал» примет 11-летнего сына погибшего экс-игрока клуба

PanARMENIAN.Net - Сын бывшего игрока «Реала» Хосе Антонио Рейеса продолжит обучение в системе «королевского клуба».

Хосе Рейес Лопес — единственный сын погибшего в аварии футболиста. Он присоединится к «Реалу» в следующем сезоне. 11-летний футболист помог «Леганесу» выиграть чемпионат в своей возрастной категории и стал лучшим бомбардиром турнира, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Sun.

Рейес погиб 1 июня. Футболист попал в ДТП, в котором его машина вылетела с трассы и загорелась. Спортсмену было 35 лет. По информации La Sexta, причиной аварии могло стать превышение скорости. Вместе с Рейесом в автомобиле находились его двоюродные братья — Джонатан Рейес и Хуан Кальдерон. Первый погиб на месте, второго доставили в больницу, где он спустя час скончался от полученных ожогов.

Рейес был воспитанником «Севильи», также полузащитник выступал за «Реал», лондонский «Арсенал», мадридский «Атлетико» и лиссабонскую «Бенфику». Он выигрывал национальные чемпионаты Испании и Англии, дважды становился победителем Лиги Европы с «Атлетико» и трижды — с «Севильей».