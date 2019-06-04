Двое армян задержаны в РФ по подозрению в убийстве бывшего спецназовца

PanARMENIAN.Net - Сотрудники уголовного розыска, Следственного комитета России (СКР) и Росгвардии задержали первых двух подозреваемых в вызвавшем большой общественный резонанс убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье. Ими оказались выходцы из Армении, отдыхавшие в ресторане «Бир Хаус», пишет «Коммерсантъ».

Задержания прошли в квартирах, которые предполагаемые участники событий снимали в подмосковном Красногорске. По результатам операции с участием спецназа к следователю Главного следственного управления центрального аппарата СКР были доставлены двое мужчин — 1977 и 1982 годов рождения, которые подозреваются в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений (ст. 105 и ст. 111 УК РФ). Есть ли среди них непосредственный убийца ефрейтора Белянкина, пока не установлено, но они, по данным следствия, присутствовали на месте преступления. Еще несколько человек объявлены в розыск.

По одной из версий, которая отрабатывается следствием, убийству предшествовал конфликт в ресторане «Бир Хаус», начавшийся из-за того, что один из посетителей оскорбил сидевших за соседним столом выходцев из Армении, назвав их «чурками». В ресторане началась разборка, которая продолжилась на улице. Там один из местных жителей был сильно избит, а другой ранен ножом в живот. В этот момент мимо проходил Никита Белянкин, провожавший свою девушку. Молодой человек решил вмешаться в конфликт и произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, чтобы разогнать участников потасовки. Однако те набросились на него — от полученного удара ножом в область сердца бывший спецназовец скончался на месте.

По распоряжению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело о событиях в красногорском поселке Путилково передали в центральный аппарат ведомства. Предполагается, что уже 5 июня следствие обратится в суд с первыми ходатайствами об арестах задержанных.

Ранее 4 июня пресс-секретарь генпрокуратуры РА Аревик Хачатрян сообщила, что в Армении не объявлен розыск в отношении кого-либо по делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в РФ.

Ранее российские СМИ писали, что по словам отца погибшего Алексея Белянкина, в убийстве его сына подозреваются армяне. «Я сегодня общался с представителями Следственного комитета, которые работали на месте. Они мне сказали, что все подозреваемые установлены, один задержан, с ним сейчас работает следствие. Большинство фигурантов уехало в Армению. Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно», — заявил отец погибшего.