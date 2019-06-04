Обвиненный СМИ в убийстве российского спецназовца армянин явился в СК

PanARMENIAN.Net - Армянин Григор Оганян, названный российскими СМИ одним из подозреваемых в деле об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в деревне Путилково, сам явился в Следственный комитет РФ, заявив о своей невиновности.

Ранее российские СМИ писали, что одним из подозреваемых в деле об убийстве, совершенном возле бара «Бир Хаус» является владелец местного бара Григор Оганян. Он, по версии СМИ, якобы покинул Россию 2 июня утренним рейсом и вылетел в Ереван. В СМИ распространилась также фотография Оганяна.

Оганян обвинил журналистов во лжи и собирается подавать на них в суд, сообщает Telegram-канал Baza.

«Кто-то выкинул в чат мою фотографию и мое имя, и с этого все началось. Меня весь мир теперь видит убийцей. В Армению я не летал уже года 2, и сейчас я в шоке, мне звонят мои родители, отец и мать в Армении, там уже местные ФСБ и полиция приехали. Я с утра в СК, и сейчас по делам, то есть никуда я не сбегал», - отметил Оганян.

По его словам, он уже побывал в Следственном комитете, где ему сказали, что подозреваемых уже поймали, и «все нормально», а также, что его это не касается.

«Я сам был в шоке. Я вообще в этот день был на дне рождения сына моего друга, 20 лет парню исполнялось, большое мероприятие, я был там. Я ни разу не заходил в этот бар и не виделся с этими людьми, не знаю никого абсолютно, в первый раз вижу и слышу», - добавил Оганян.

Он планирует подавать в суд на телеканалы, представившие его в качестве убийцы.

Ранее стало известно, что сотрудники уголовного розыска, Следственного комитета России (СКР) и Росгвардии задержали первых двух подозреваемых в вызвавшем большой общественный резонанс убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье. Ими оказались выходцы из Армении, отдыхавшие в ресторане «Бир Хаус».

Никита Белянкин погиб в деревне Путилково в Красногорском районе Подмосковья в ночь на 2 июня. Он вмешался в драку возле бара «БирХаус», где десять человек избивали двоих. Экс-боец спецназа достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, чтобы отвлечь внимание на себя. После этого Белянкина повалили на землю и начали избивать, рассказывает его отец. Бывшему бойцу спецназа удалось вырваться и выстрелить еще несколько раз, после чего один из нападавших ударил его ножом.