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Минобороны РА - о турецко-азербайджанских военных учениях: Мы готовы к любому развитию

Минобороны РА - о турецко-азербайджанских военных учениях: Мы готовы к любому развитию
5 июня 2019 - 10:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянская сторона внимательно следит за подготовкой турецко-азербайджанских военных учений в Нахиджеване. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

«Мы внимательно следим за всем и готовы к любому развитию. Вооруженные силы Республики Армения совместно со своим стратегическим союзником Российской Федерацией проводят более масштабные и содержательные учения», - отметил Ованнисян.

Азербайджан и Турция с 7 по 11 июня проведут в Нахиджеване совместные тактические учения с боевой стрельбой «Нерушимое братство-2019». Учения пройдут в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве.

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Запись Арцруна Ованнисяна в Facebook
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