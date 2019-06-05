Словакия ратифицировала соглашение Армения-ЕС
5 июня 2019 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Словакия 4 июня окончательно ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.
В мае парламент Словакии единогласно проголосовал за ратификацию. Соответствующий документ подписал действующий президент Словакии Андрей Киска.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.
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