США требуют от Турции отказаться от российских С-400

PanARMENIAN.Net - Если Турция не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, она не получит американские истребители F-35. Такое заявление сделала постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

По словам Хатчисон, сегодня Россия продолжает сеять разногласия в рядах стран-членов НАТО, чтобы таким образом ослабить альянс. Покупка Турцией российских ракет С-400 позволит Кремлю добиться этой цели, поскольку в данном случае истребители F-35 станут уязвимы для российских систем ПВО, подчеркнула Хатчисон, пишет Deutsche Welle со ссылкой на телеканал CNBC.

Вашингтон дал Анкаре время до 9 июня, чтобы принять решение о том, готова ли страна аннулировать сделку с Россией и купить вместо этого американскую систему ПРО Patriot концерна Raytheon.

«Турция - суверенная страна, и она может принимать самостоятельные решения. Но они не смогут получить истребители F-35, если хотят разместить у себя в стране ракеты С-400. Мы не хотим этого. Мы не хотим иметь какую-либо уязвимость в пределах НАТО», - подчеркнула Хатчисон.

«У них есть право сделать выбор: либо одно, либо другое, но не все вместе», - добавила дипломат, добавив, что, если Турция не отменит сделку, она будет исключена из программы поставок истребителей F-35.

Предполагается, что в конце июня президент США Дональд Трамп проведет личную встречу с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом политики условились в телефонном разговоре в конце мая.

4 июня президент Турции Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не откажется от покупки российских ракет, несмотря на давление со стороны США. Из-за разногласий Анкары с союзниками по НАТО турецкая лира потеряла 14 процентов стоимости по сравнению с ее курсом в то же время год назад.