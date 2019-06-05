Пашинян и Путин встретятся 6 июня
5 июня 2019 - 11:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир путин встретятся 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин проведет отдельные двусторонние встречи также с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини и генсеком ООН Антониу Гутерришем, пишет ТАСС.
Пашинян примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.
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