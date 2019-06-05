Forbes: Две армянки - в рейтинге богатейших и самостоятельно заработавших женщин США

PanARMENIAN.Net - Forbes составил рейтинг богатейших и самостоятельно заработавших деньги женщин США (America's Richest Self-Made Women), в который вошли 2 американки армянского происхождения.

Так, в списке из 80 богатых женщин 42 место занимает дизайнер, основательница ювелирного бренда Ani & Alex Каролин Рафаелян, чье состояние издание оценивает в $520 млн. 52-летней армянке принадлежит 80% акций ювелирного бренда. По прогнозам, к 2020 году ювелирный бренд, основанный Рафаелян, может стать серьезным конкурентом известной марки Pandora, лидером на мировом рынке ювелирных аксессуаров.

57 место в рейтинге занимает модель, актриса и светская львица Ким Кардашьян с состоянием в $370 млн. Свое состояние Кардашьян заработала через рекламу в социальных сетях, а также продажу косметики, мобильной игры и эмоджи.

Совокупное состояние 80 богатейших женщин США, самостоятельно сделавших свои капиталы, составляет в 2019 году $81.3 млрд. Возглавила рейтинг, как и год назад, Диана Хендрикс - соосновательница и глава компании ABC Supply, крупнейшего в США производителя и продавца кровельных материалов, сайдинга и т.д. Состояние Хендрикс оценивается в $7 млрд, что на $2.1 млрд больше, чем годом ранее.

В список вошли также экс-глава eBay и Hewlett-Packard Маргарет Уитман ($3.8 млрд), владелица сети пиццерий Little Caesars Pizza Мариан Илич ($3.7 млрд), телеведущая Опра Уинфри ($2.6 млрд), модель и сестра Кардашьян Кайли Дженнер ($1 млрд), певицы Рианна ($600 млн), Мадонна ($570 млн), Бейонсе и Барбра Стрейзанд (по $400 млн).