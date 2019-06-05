В Сирию прибыла еще одна группа армянских врачей и саперов

PanARMENIAN.Net - С целью оказания гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу 4 июня в столицу Сирии Алеппо прибыла очередная группа армянских специалистов в составе гуманитарных саперов, врачей и лиц, обеспечивающих их непосредственную безопасность. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Армянские специалисты исключительно в населенных пунктах вне зоны ведения боевых действий будут осуществлять гуманитарное разминирование, информировать население о противоминной деятельности, а также осуществлять гуманитарную деятельность по оказанию медицинских услуг.

Транспортировка армянских специалистов в Сирию, а также решение задач по обеспечению осуществлялись при содействии российской стороны.

Группа из 83 армянских специалистов прибыла 8 февраля в сирийский город Алеппо. Они оказывают гуманитарную и медицинскую помощь населению Сирии вне зоны боевых действий, а также проводят работы по разминированию территории.