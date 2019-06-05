Посольство Армении в РФ выразило соболезнования родным убитого спецназовца
5 июня 2019 - 13:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Посольство Армении в России выразило соболезнования родным и близким убитого экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщается настранице посольства в Facebook.
«Посольство Армении в России выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Белянкина. Произошедшее в Подмосковье является настоящей трагедией. Мы уверены, что виновные понесут наказание по всей строгости закона», - говорится в сообщении.
Посольство также выразило готовностьоказать всяческое содействие следственным органам РФ.
Сотрудники уголовного розыска, Следственного комитета России (СКР) и Росгвардии задержали первых двух подозреваемых в вызвавшем большой общественный резонанс убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье. Ими оказались выходцы из Армении, отдыхавшие в ресторане «Бир Хаус».
Никита Белянкин погиб в деревне Путилково в Красногорском районе Подмосковья в ночь на 2 июня. Он вмешался в драку возле бара «БирХаус», где десять человек избивали двоих. Экс-боец спецназа достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, чтобы отвлечь внимание на себя. После этого Белянкина повалили на землю и начали избивать, рассказывает его отец. Бывшему бойцу спецназа удалось вырваться и выстрелить еще несколько раз, после чего один из нападавших ударил его ножом.
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