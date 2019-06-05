Боевики ИГ уничтожили сирийский танк под Пальмирой
5 июня 2019 - 17:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ) сняли на видео попадание противотанковых ракет в танки Сирийской арабской армии (САА) в пустыне под Пальмирой.
На его кадрах видно, как террористы одну за другой выпускают по боевым машинам две ракеты и громкими выкриками «Аллаху акбар» приветствуют их попадание в цели, пишет Lenta.ru.
31 мая стало известно, что сторонники ИГ организовали засаду на солдат правительственных войск к югу от Пальмиры, но их вовремя заметили, и атака была предотвращена.
28 мая AMN сообщал, что САА перебросила подкрепления в окрестности Пальмиры, после новостей о планах террористов вернуть себе древний сирийский город.
Боевики ИГ впервые взяли контроль над Пальмирой в 2015 году. В марте 2016-го город был освобожден силами сирийской армии и российского спецназа, однако в конце того же года его вновь захватили террористы. Повторно Пальмира была освобождена к марту 2017-го.
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