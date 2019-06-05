В Армении замминистра уволилась, напоследок «громко хлопнув дверью»
5 июня 2019 - 18:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Назени Гарибян не будет занимать должность заместителя министра культуры Армении, она также подала в отставку с поста председателя совета Армянского театра оперы и балета имени А. Спендиаряна. Об этом Гарибян заявила в интервью «Айкакан жаманак».
Она также отметила, что люди, которые заменят ее, не смогут продолжить работу министерства.
«Перед ними не стоит такая задача. У них нет задачи изменить сферу и проводить реформы, и именно поэтому они приходят, чтобы ничего не делать, это мое глубокое убеждение», - сказала Гарибян.
Она убеждена, что жалобы против нее «организованы одним представителем действующей власти».
«Их цель одна, - чтобы мы не трогали театры, потому что большая их часть имеет финансовые и криминальные проблемы, и вы понимаете, что люди организованно борются за то, чтобы их не трогали», - сказала Гарибян.
Ранее коллектив Армянского театра оперы и балета имени А. Спендиаряна выразил протест против назначения и. о. министра культуры Назени Гарибян на пост председателя совета театра.
До этого художественный руководитель Театра оперы и балета Константин Орбелян обратился в суд с просьбой об отмене решения об увольнении его с поста директора театра.
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