Армянские телевизоры «Адамян» уже в продаже

PanARMENIAN.Net - Телевизоры армянского производства «Адамян» уже поступили в продажу. Об этом говорится на официальной странице правительства Армении в Facebook.

14 работников завода собирают до 300 телевизоров в день. Пока что это не смарт ТВ, но вскоре планируется производство также смарт телевизоров.

Ранее правительство Армении предоставило компании налоговые льготы. В компанию уже вложено 4.5 млн долларов, планируется вложить еще 10 млн долларов.