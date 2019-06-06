Армянские телевизоры «Адамян» уже в продаже
6 июня 2019 - 10:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Телевизоры армянского производства «Адамян» уже поступили в продажу. Об этом говорится на официальной странице правительства Армении в Facebook.
14 работников завода собирают до 300 телевизоров в день. Пока что это не смарт ТВ, но вскоре планируется производство также смарт телевизоров.
Ранее правительство Армении предоставило компании налоговые льготы. В компанию уже вложено 4.5 млн долларов, планируется вложить еще 10 млн долларов.
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Долг по состоянию на март составил 5.448 миллиардов долларов.
Если за первые 3 месяца 2018 года Армению посетило 346 458 туристов, то за отчетный период текущего года этот показатель составил 364 489.
Отмечается, что новая программа строится на новом видении правительства Армении после бархатной революции весной 2018 года и воплощает волю к реформам
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