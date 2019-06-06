Армянский борец - чемпион Европы среди юниоров

PanARMENIAN.Net - В последний день проходящего в испанском городе Понтеведра молодежного чемпионата Европы по греко-римской борьбе представители Армении завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали. Об этом сообщает пресс-служба НОК Армении.

Малхас Амоян (72 кг) стал чемпионом Европы среди молодежи, Айк Меликян (67 кг) стал серебряным медалистом, а Саак Оганесян (60 кг) завоевал бронзовую медаль.

Амоян боролся за золотую медаль с молдаванином Михаем Петичем и одержал победу со счетом 8:0 за 2 минуты 30 секунд. Армянинстартовал 4 июня с квалификационного раунда и одержал 4 победы. Он оказался сильнее итальянца (9:0), турка (6:1), грузина (8:4), россиянина (5:4) и вышел в финал.

Меликян боролся в финале с грузином Георгием Шотадзе и уступил со счетом 0:9. Меликян вступил в борьбу 4 июня с 1/8 финала и, одержав победу над сербом (8:0), австрийцем (14:5) и россиянином (10:1), завоевал путевку в финал.

Оганесян (60 кг) в поединке за бронзовую медаль одержал уверенную победу над украинцем Мирославом Словяном со счетом 9:0.

4 июня потерпевший поражение Карен Хачатрян (82 кг) получил возможность побороться за бронзовую медаль, однако 5 июня уступил во втором утешительном поединке и выбыл из борьбы. 4 июня бронзовым медалистом стал Грачья Погосян (63 кг).