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МИД РФ: Москва делает все для урегулирования карабахского конфликта

МИД РФ: Москва делает все для урегулирования карабахского конфликта
6 июня 2019 - 10:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Москва делает все для урегулирования карабахского конфликта. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, коснувшись нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта.

«Мы делаем все, чтобы вести дело к урегулированию многолетнего и затяжного кризиса в регионе», – сказала Захарова.

По ее словам, вся информация о результатах посещения сопредседателями Минской группы ОБСЕ региона содержится в совместном заявлении посредников по итогам визита.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 мая принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) – и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Собеседники обсудили процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе вопросы формирования способствующей установлению мира атмосферы. Пашинян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ коснулись возможностей реализации шагов в гуманитарной сфере, а также мероприятий по активизации контактов между людьми.

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