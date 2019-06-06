Лавров: США предлагали провести второй референдум по Крыму

PanARMENIAN.Net - В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри предлагал провести повторный референдум о судьбе Крыма. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РБК.

«Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум», — привел слова Керри Лавров.

Однако такое предложение в Москве сочли неуместным: «С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?»

«Надеюсь, Джон на меня не обидится», — добавил Лавров, напомнив, что его бывший американский коллега также в своих мемуарах опубликовал некоторые секреты из разговоров с ним.