Лавров: США предлагали провести второй референдум по Крыму
6 июня 2019 - 11:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри предлагал провести повторный референдум о судьбе Крыма. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РБК.
«Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум», — привел слова Керри Лавров.
Однако такое предложение в Москве сочли неуместным: «С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?»
«Надеюсь, Джон на меня не обидится», — добавил Лавров, напомнив, что его бывший американский коллега также в своих мемуарах опубликовал некоторые секреты из разговоров с ним.
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