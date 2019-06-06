Манвел Григорян впал в кому
6 июня 2019 - 12:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший депутат парламента Армении, генерал-майор в отставке Манвел Григорян, находящийся под стражей, впал в кому. Его состояние резко ухудшилось. Григоряна перевели в гражданское медучреждение.
По словам адвоката Григоряна Левона Багдасаряна, его подзащитный переведен в больницу почти с полной потерей сознания, пишет Panorama.am.
Он охарактеризовал произошедшее как «жестокое обращение и пытки в отношении Манвела Григоряна», ответственность за последствия которых несет государства.
За 2 дня до этого Манвел Григорян был доставлен в тюрьму из больницы против его воли.
Служба национальной безопасности Армении 17 июня 2018 года обнародовала видеокадры обыска в особняке и зоне отдыха задержанного по подозрению в незаконном хранении оружия депутата парламента Армении, отставного генерала, председателя Союза добровольцев «Еркрапа» Манвела Григоряна.
В складских помещениях были обнаружены сотни ящиков с военными майками, носками, лекарствами, бинтами, собранными школьниками и различными коллективами для военнослужащих во время апрельской войны в зоне карабахского конфликта 2016 года, сотни ящиков сгущенного молока, макарон, томатной пасты, подсолнечного масла, консервированного мяса, средств гигиены, туалетной бумаги. На ящикай и коробках есть пометки «для солдат».Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества в особо крупных размерах.
Самое значимое
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.
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