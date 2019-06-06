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Манвел Григорян впал в кому

Манвел Григорян впал в кому
6 июня 2019 - 12:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший депутат парламента Армении, генерал-майор в отставке Манвел Григорян, находящийся под стражей, впал в кому. Его состояние резко ухудшилось. Григоряна перевели в гражданское медучреждение.

По словам адвоката Григоряна Левона Багдасаряна, его подзащитный переведен в больницу почти с полной потерей сознания, пишет Panorama.am.

Он охарактеризовал произошедшее как «жестокое обращение и пытки в отношении Манвела Григоряна», ответственность за последствия которых несет государства.

За 2 дня до этого Манвел Григорян был доставлен в тюрьму из больницы против его воли.

Служба национальной безопасности Армении 17 июня 2018 года обнародовала видеокадры обыска в особняке и зоне отдыха задержанного по подозрению в незаконном хранении оружия депутата парламента Армении, отставного генерала, председателя Союза добровольцев «Еркрапа» Манвела Григоряна.

В складских помещениях были обнаружены сотни ящиков с военными майками, носками, лекарствами, бинтами, собранными школьниками и различными коллективами для военнослужащих во время апрельской войны в зоне карабахского конфликта 2016 года, сотни ящиков сгущенного молока, макарон, томатной пасты, подсолнечного масла, консервированного мяса, средств гигиены, туалетной бумаги. На ящикай и коробках есть пометки «для солдат».Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества в особо крупных размерах.

Ссылки по теме:
http://www.panorama.am/am/news/2019/06/06/%D5%84%D5%A1%D5%B6%D5%BE%D5%A5%D5%AC-%D4%B3%D6%80%D5%AB%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6/2124680
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