Facebook может пересмотреть свою политику цензуры произведений искусства
6 июня 2019 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальная коалиция против цензуры (NCAC) объявила, что руководство Facebook согласилось пересмотреть политику цензурирования художественной наготы.
Представители компании встретятся с преподавателями, кураторами и активистами, чтобы обсудить, с какими трудностями столкнулись художники после введения запрета на изображения обнаженных тел. Facebook пока не подтвердил эту информацию, пишет Bird in Flight.
Сейчас в социальной сети запрещена реклама с изображением обнаженной натуры, даже если она не носит сексуального характера. Публикация таких снимков в художественных или образовательных целях тоже под запретом.
Коалиция была основана в Нью-Йорке в 1974 году. В нее входят 50 американских некоммерческих организаций — литературных, художественных, религиозных, образовательных, профессиональных и гражданских объединений. 2 июня более 100 человек приняли участие в акции перед одним из офисов Facebook, которую организовала женская правозащитная группа Grab Them By The Ballo вместе с фотографом Спенсером Туником. В знак протеста против цензуры Facebook и Instagram митингующие пришли полностью обнаженными, прикрываясь только изображениями мужских сосков.
В феврале Facebook запретил Женевскому художественному музею рекламировать предстоящую выставку «Цезарь и Рона», используя изображения двух статуй — полуголой Венеры и обнаженного мужчины, стоящего на коленях. Летом 2018 года модераторы удалили посты Фламандского бюро туризма с картинами Рубенса, а ранее извинились за то, что соцсеть заблокировала изображение статуэтки «Венера Виллендорфская». Статуэтку, возраст которой — 29 с половиной тысяч лет, сочли «порнографической».
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