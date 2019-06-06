Крушение вертолета в горах Грузии: Погибли туристы

PanARMENIAN.Net - В результате крушения вертолета в горах Грузии вблизи поселка Казбеги погибли двое туристов и пилот. Об этом сообщил журналистам мэр Казбеги Александр Загашвили.

По его словам, вертолет принадлежал компании «Авиатор плюс», которая обслуживала иностранных туристов. Вертолет был произведен в США в 2013 году, пишет «Интерфакс».

Причины падения вертолета пока неизвестны.