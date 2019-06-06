Крушение вертолета в горах Грузии: Погибли туристы
6 июня 2019 - 15:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате крушения вертолета в горах Грузии вблизи поселка Казбеги погибли двое туристов и пилот. Об этом сообщил журналистам мэр Казбеги Александр Загашвили.
По его словам, вертолет принадлежал компании «Авиатор плюс», которая обслуживала иностранных туристов. Вертолет был произведен в США в 2013 году, пишет «Интерфакс».
Причины падения вертолета пока неизвестны.
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